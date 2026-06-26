Лидеры сборной Уругвая, включая Вальверде, конфликтуют с Бьелсой — El Espectador

Футболисты сборной Уругвая Федерико Вальверде, Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур и Серхио Рочет попросили о встрече с главным тренером команды Марсело Бьелсой с целью сообщить ему, что «больше не вынесут» его методов работы. Игроки небесно-голубых недовольны чрезмерными нагрузками, из-за которых некоторые из них травмируются. Об этом сообщает JS со ссылкой на El Espectador на странице в социальной сети X.

По информации источника, футболисты также заявили тренеру, что хотят играть с Испанией (27 июня) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 в низком блоке и на контратаках. После этого Бьелса собрал всю команду и в течение 48 минут излагал своё видение ситуации. 70-летний специалист объяснил, что намерен играть зеркально с Испанией, что не понравилось футболистам. Подчёркивается, что некоторые игроки встали и ушли со встречи.

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