Мюллер поддержал решение Нагельсмана не ротировать состав в матче с Эквадором на ЧМ-2026

Бывший форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер заявил, что согласен с решением тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана не проводить ротацию в матче 3-го тура чемпионата мира — 2026 с Эквадором (1:2).

«Если бы я был Юлианом Нагельсманом, я бы придерживался нынешнего подхода и обеспечил команде стабильность. Я бы оставил в воротах Мануэля Нойера. Мы здесь не для того, чтобы раздавать подарки», — сказал Мюллер в эфире Magenta TV.

В прошедшем матче Нойеру не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Тем не менее после трёх туров группы E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место.

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