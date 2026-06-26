Джон Джон поделился ощущениями от летней предсезонки с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился ощущениями от первой летней предсезонки в составе сине-бело-голубых. Бразилец присоединился к «Зениту» зимой и стал чемпионом России по итогам сезона-2025/2026.

— Джон Джон, это ваша первая летняя предсезонная подготовка с «Зенитом». Как ощущения?

— Самые хорошие! Мне очень нравится лето в Петербурге, и от сборов тоже получаю удовольствие. Важно качественно провести этот период — не только мне, но и всей команде, — чтобы после показывать первоклассный футбол на протяжении всего сезона.

— Как бы вы оценили своё физическое состояние после каникул? Легко ли даются эти дни?

— Очевидно, что все мы приезжаем из отпуска не в оптимальной форме, но, думаю, каждый из нас ответственно подошёл к индивидуальной работе в этот период, чтобы сейчас как можно скорее вернуть свои максимальные кондиции и ударно поработать на сборах, — приводит слова Джона пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.