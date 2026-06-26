Гюлер высказался о провале сборной Турции на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Турции и мадридского «Реала» Арда Гюлер прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира — 2026. После трёх туров группы D «лунные звёзды» набрали три очка и заняли последнее место. В 3-м туре Турция победила США со счётом 3:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
США
0:1 Трасти – 3' 1:1 Гюлер – 10' 2:1 Йылмаз – 31' 2:2 Берхалтер – 49' 3:2 Айхан – 90+8'
«Я сыграл плохо. Никто из нас не сыграл хорошо. Что бы [критики] ни говорили, они правы. Мы сыграли плохо и выбыли из турнира. Надеюсь, впредь мы сможем это исправить. Перед матчем [с США] говорили, что у меня низкий моральный дух. Я открыт для критики. Вся критика справедлива», — приводит слова Гюлера аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.
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