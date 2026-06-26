Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гюлер высказался о провале сборной Турции на ЧМ-2026

Гюлер высказался о провале сборной Турции на ЧМ-2026
Комментарии

Полузащитник сборной Турции и мадридского «Реала» Арда Гюлер прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира — 2026. После трёх туров группы D «лунные звёзды» набрали три очка и заняли последнее место. В 3-м туре Турция победила США со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
США
0:1 Трасти – 3'     1:1 Гюлер – 10'     2:1 Йылмаз – 31'     2:2 Берхалтер – 49'     3:2 Айхан – 90+8'    

«Я сыграл плохо. Никто из нас не сыграл хорошо. Что бы [критики] ни говорили, они правы. Мы сыграли плохо и выбыли из турнира. Надеюсь, впредь мы сможем это исправить. Перед матчем [с США] говорили, что у меня низкий моральный дух. Я открыт для критики. Вся критика справедлива», — приводит слова Гюлера аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тренер сборной Турции прокомментировал победу в матче с США на ЧМ-2026

Главные ожидания от ЧМ по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android