Бубнов ответил на вопрос, кто может стать лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, кто может стать лучшим бомбардиром проходящего в эти дни чемпионата мира — 2026.

— Александр Викторович, как вы думаете, кто из тройки нападающих Мбаппе — Холанд — Кейн забьёт больше голов на чемпионате мира?

— Все трое могут лучшими бомбардирами стать. На этом чемпионате мира. Но здесь всё будет зависеть от того, как далеко их команды пройдут. Мне кажется, норвежцы далеко не пройдут, и поэтому у Холанда чисто физически таких возможностей не будет. Потом, видишь, о Месси никакого разговора нет. А Месси может больше Холанда забить, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».