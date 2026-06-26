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Бубнов ответил на вопрос, кто может стать лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Бубнов ответил на вопрос, кто может стать лучшим бомбардиром ЧМ-2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, кто может стать лучшим бомбардиром проходящего в эти дни чемпионата мира — 2026.

— Александр Викторович, как вы думаете, кто из тройки нападающих Мбаппе — Холанд — Кейн забьёт больше голов на чемпионате мира?
— Все трое могут лучшими бомбардирами стать. На этом чемпионате мира. Но здесь всё будет зависеть от того, как далеко их команды пройдут. Мне кажется, норвежцы далеко не пройдут, и поэтому у Холанда чисто физически таких возможностей не будет. Потом, видишь, о Месси никакого разговора нет. А Месси может больше Холанда забить, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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