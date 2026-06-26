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«Я тоже боролся за переход в «Арсенал». Суарес — о возможном трансфере Альвареса

«Я тоже боролся за переход в «Арсенал». Суарес — о возможном трансфере Альвареса
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Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что думает о возможном переходе форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в каталонский клуб.

«Когда-то я тоже боролся с «Ливерпулем», чтобы перейти в «Арсенал». Затем со мной поговорил Стивен Джеррард – он попросил остаться ещё на год. Он сказал: «В следующем году ты можешь перейти куда захочешь – в «Барселону», «Реал», «Баварию». Он убедил меня, а затем я провёл свой лучший сезон в «Ливерпуле». Фанаты на меня не злились – я извинился. Болельщики готовы простить тебя даже после такого, если ты выкладываешься на 100%», – приводят слова Суареса El Larguero.

Напомним, Альварес публично заявил о желании покинуть мадридский клуб. Его соглашение с «Атлетико» рассчитано до лета 2030-го. Сейчас футболист находится в расположении сборной Аргентины для участия в ЧМ-2026.

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