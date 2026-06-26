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«Арсенал» получил отказ в покупке Гимарайнса из «Ньюкасла» за € 64 млн — Globo

«Арсенал» получил отказ в покупке Гимарайнса из «Ньюкасла» за € 64 млн — Globo
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«Арсенал» предложил «Ньюкаслу» £ 55 млн (€ 64 млн) за переход полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса, однако «сороки» ответили отказом. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, лондонский клуб сделает новое предложение о переходе 28-летнего футболиста. Подчёркивается, что стоимость полузащитника выросла в связи с его успешным участием в чемпионате мира 2026 года, где он отметился тремя результативными передачами в трёх встречах.

В минувшем сезоне Гимарайнс принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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