Экс-спортдиректор «Краснодара» Зинин: никогда не слышал от Галицкого про 11 воспитанников

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин, ранее работавший в «Краснодаре», отреагировал на разговоры в СМИ о желании владельца «быков» Сергея Галицкого собрать состав из 11 воспитанников клубной академии.

«Я от Сергея Николаевича вообще никогда не слышал об этой идее. О ней говорят только журналисты. Владелец клуба очень сдержанно относился к молодым игрокам, которые ещё ничего не успели достигнуть, и был убеждён, что 29-летний футболист, как правило, более конкурентоспособен, чем 18-летний. Ему приписывали мечту об 11 воспитанниках в те времена, когда ребятам первого набора академии было по 15-16 лет.

Всегда была идея о том, что команда должна играть в футбол, люди – получать удовольствие от просмотра. Всегда была важна культура боления, но я не помню никаких сверхцелей для академии. Это была больше социальная история – дать мальчикам путёвку в жизнь. Для Галицкого всегда было важно, чтобы выпускники академии были трудоустроены и могли зарабатывать себе на жизнь – в «Краснодаре» или где-то ещё», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.