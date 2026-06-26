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«Вообще поплыли». Шалимов назвал сборную, которая расстроила его на ЧМ-2026

«Вообще поплыли». Шалимов назвал сборную, которая расстроила его на ЧМ-2026
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Российский тренер Игорь Шалимов рассказал, что его расстроила игра сборной Южной Кореи в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с ЮАР. Корейцы проиграли эту встречу со счётом 0:1 и опустились на третье место в турнирной таблице группы A.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
ЮАР
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Масеко – 63'    

«Все матчи мне понравились! Вот, кстати, скажу не кто понравился, а кто разочаровал. Очень сильно. Это корейцы. В первой игре они вообще на меня большое впечатление произвели. В плане позиционной атаки. Играли приближённо к Испании. Вчера… Ну, не знаю, наверное, психология. Потому что их устраивала ничья, с ничейкой они выходили дальше. Но вообще поплыли», — сказал Шалимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

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