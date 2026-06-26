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Хоселу ответил, чего не хватало «Реалу» последние два сезона

Хоселу ответил, чего не хватало «Реалу» последние два сезона
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу поделился мнением, чего не хватало «сливочным» последние два сезона, когда они не выигрывали крупных трофеев.

«Я думаю, что в раздевалке нужно установить иерархию. Сейчас не совсем ясно, кто является игроком номер один в команде. В «Реале» всегда был первый номер, люди, обладающие авторитетом в раздевалке. Думаю, что именно сейчас этого не хватает. Винисиус, Лунин и Вальверде — очень молодые капитаны. Нужны опытные игроки, у которых хватит смелости сказать: «Эй, хватит». В конце концов, в раздевалке нужна серьёзность. Думаю, именно этого и не хватало «Реалу», — сказал Хоселу в подкасте Bajo los Palos.

Хоселу играл за «сливочных» с 2023 по 2024 год.

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