Луис Суарес высказался об игре Ямаля на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением об игре 18-летнего полузащитника Ламина Ямаля в сборной Испании на чемпионате мира по футболу – 2026.

«В первом матче с Кабо-Верде, когда на поле вышел Ламин, все товарищи по команде старались играть на него. Ямаль блестяще начал второй матч с Саудовской Аравией, смог забить гол и хорошо взаимодействовал с другими. Он прогрессирует на протяжении всего чемпионата мира. Ламин знает, что всё внимание приковано к нему, хотя на турнире блистают и другие игроки. Он это понимает и отлично справляется с ответственностью», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Напомним, в стартовом матче ЧМ-2026 с Кабо-Верде (0:0) Ямаль появился на поле на 71-й минуте. Во второй игре с Саудовской Аравией (4:0) он провёл на поле весь первый тайм и открыл счёт встречи.

После 2-го тура сборная Испании возглавляет турнирную таблицу группы Н с четырьмя очками. В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня).