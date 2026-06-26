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Почеттино ушёл с пресс-конференции после матча ЧМ-2026, выразив недовольство вопросами

Почеттино ушёл с пресс-конференции после матча ЧМ-2026, выразив недовольство вопросами
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино досрочно завершил пресс-конференцию после матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой Турции (2:3). Аргентинский специалист остался недоволен тоном вопросов со стороны прессы. Тренер неоднократно подчёркивал на пресс-конференции, что команда заранее обеспечила себе первое место в группе, поэтому исход матча не имел значения.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
США
0:1 Трасти – 3'     1:1 Гюлер – 10'     2:1 Йылмаз – 31'     2:2 Берхалтер – 49'     3:2 Айхан – 90+8'    

«Может быть, я не показываю этого, но ваши вопросы немного странные. Я доволен, футболисты тоже. Мы на первом месте. Я в замешательстве. Может быть, все думают так: мы сегодня вечером уезжаем домой, а Турция остаётся на чемпионате мира, нет?.. Турция праздновала три очка, Австралия – выход из группы, Парагвай – выход из группы… А вы не поздравили нас с победой в группе. Это немного грустно. Мне нужно напомнить всем, что мы выиграли группу. Извините, ребята, мы выиграли», — приводит слова Почеттино The Athletic.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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