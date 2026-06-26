Почеттино ушёл с пресс-конференции после матча ЧМ-2026, выразив недовольство вопросами

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино досрочно завершил пресс-конференцию после матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой Турции (2:3). Аргентинский специалист остался недоволен тоном вопросов со стороны прессы. Тренер неоднократно подчёркивал на пресс-конференции, что команда заранее обеспечила себе первое место в группе, поэтому исход матча не имел значения.

«Может быть, я не показываю этого, но ваши вопросы немного странные. Я доволен, футболисты тоже. Мы на первом месте. Я в замешательстве. Может быть, все думают так: мы сегодня вечером уезжаем домой, а Турция остаётся на чемпионате мира, нет?.. Турция праздновала три очка, Австралия – выход из группы, Парагвай – выход из группы… А вы не поздравили нас с победой в группе. Это немного грустно. Мне нужно напомнить всем, что мы выиграли группу. Извините, ребята, мы выиграли», — приводит слова Почеттино The Athletic.