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«Заслуживали большего». Изидор высказался о вылете Гаити с ЧМ-2026

«Заслуживали большего». Изидор высказался о вылете Гаити с ЧМ-2026
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Нападающий сборной Гаити Вильсон Изидор отреагировал на вылет национальной команды с чемпионата мира 2026 года. После трёх туров группового этапа сборная Гаити не набрала ни одного очка и заняла последнее место в квартете C.

«Этот чемпионат мира навсегда останется с привкусом незавершённости, потому что мы заслуживали того, чтобы покинуть этот турнир в более хорошем раскладе. Мы отдали все силы, чтобы вы гордились нами и чтобы мы могли прославить нашу страну.

Но этот путь — лишь первый камень в фундамент для чего-то великого. Мы на правильном пути, давайте продолжим в том же духе. Мы вернёмся», — написал Изидор на странице в социальной сети X.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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