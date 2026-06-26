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Зинин рассказал, какие игровые принципы Карседо перенёс в «Спартак» из «Пафоса»

Зинин рассказал, какие игровые принципы Карседо перенёс в «Спартак» из «Пафоса»
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Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин, ранее работавший на посту пресс-атташе «Спартака», высказался о нынешнем главном тренере красно-белых Хуане Карседо.

«В каких-то вещах Хуан подстроился, но я вижу, что команда агрессивна в работе без мяча, активно использует быстрые атаки, уделяет большое внимание стандартным положениям и неплохо себя чувствует при позиционной атаке. Всё это было свойственно «Пафосу» времен Карседо.

Игрок «Пафоса» Драгомир, играя на позиции атакующего полузащитника, совершал колоссальный объём работы. Зная Барко до Карседо, мне было интересно понять, что тренер с этим сделает, – разница по пробегу между аргентинцем и Драгомиром была около двух с половиной километров. Но за счёт физподготовки и какого-то диалога Карседо достучался до Барко. Сейчас по черновой работе это, конечно, ещё не Драгомир, но уже и не тот Барко, который был при Станковиче.

Мне кажется, при всём прогрессе спартаковской линии обороны при Карседо Хуан вряд ли ей полностью доволен. Думаю, будут перемены, если клуб будет ориентироваться на тренера», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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