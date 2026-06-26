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Турецкий защитник стал автором второго самого позднего победного гола в истории ЧМ

Турецкий защитник стал автором второго самого позднего победного гола в истории ЧМ
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Защитник сборной Турции Каан Айхан забил второй самый поздний победный гол в истории чемпионатов мира в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с США (3:2), сообщает Opta.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
США
0:1 Трасти – 3'     1:1 Гюлер – 10'     2:1 Йылмаз – 31'     2:2 Берхалтер – 49'     3:2 Айхан – 90+8'    

Айхан забил гол в ворота соперника на восьмой добавленной минуте. Футболист отличился на отметке 97 минут и 50 секунд, завершив встречу со счётом 3:2.

По данным Opta, этот мяч стал вторым самым поздним победным в истории чемпионатов мира без учёта дополнительного времени (статистика ведётся с 1966 года). Позднее Айхана забивал только иранец Розбех Чешми в 2022 году в матче с Уэльсом (97 минут и 56 секунд).

После заключительного тура сборная Турции заняла последнее место в группе D, набрав первые очки на ЧМ-2026. США с шестью очками занимают первое место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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