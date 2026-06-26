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Кержаков: выступление сборной Кюрасао на ЧМ-2026 навсегда войдёт в историю футбола

Кержаков: выступление сборной Кюрасао на ЧМ-2026 навсегда войдёт в историю футбола
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», московского «Динамо» и «Севильи» Александр Кержаков оценил выступление сборной Кюрасао на чемпионате мира — 2026. В трёх матчах группового этапа турнира Кюрасао набрало одно очко. Команда проиграла Германии (1:7) и Кот-д’Ивуару (0:2), а также сыграла вничью с Эквадором (0:0).

«Самое главное достижение сборной Кюрасао — это то, что они были на чемпионате мира. И то, что они отобрались и, конечно, сыграли вничью с Эквадором и заработали одно очко на чемпионате мира. Это навсегда войдёт в историю футбола сборной Кюрасао», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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