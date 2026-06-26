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Швайнштайгер рассказал, чего ему не хватило в игре сборной Германии в матче с Эквадором

Швайнштайгер рассказал, чего ему не хватило в игре сборной Германии в матче с Эквадором
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Бывший полузащитник сборной Германии, чемпион мира — 2014 Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о матче немецкой национальной команды с Эквадором (2:1) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026. По ходу встречи Германия вела в счёте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'     2:1 Плата – 77'    

«Поздравляю Эквадор. Они стабильно демонстрировали свою игру. От сборной Германии мне сегодня не хватало ясности и доминирования во владении мячом. С таким компактным соперником необходима большая глубина состава, лучшие коридоры для забеганий, а в таких условиях поля — ещё и смелость при длинных передачах», — написал Швайнштайгер на своей странице в социальной сети X.

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