Швайнштайгер рассказал, чего ему не хватило в игре сборной Германии в матче с Эквадором

Бывший полузащитник сборной Германии, чемпион мира — 2014 Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о матче немецкой национальной команды с Эквадором (2:1) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026. По ходу встречи Германия вела в счёте.

«Поздравляю Эквадор. Они стабильно демонстрировали свою игру. От сборной Германии мне сегодня не хватало ясности и доминирования во владении мячом. С таким компактным соперником необходима большая глубина состава, лучшие коридоры для забеганий, а в таких условиях поля — ещё и смелость при длинных передачах», — написал Швайнштайгер на своей странице в социальной сети X.

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