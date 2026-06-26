Тренер сборной Франции Ги Стефан: как кто-то может критиковать Мбаппе?

Ги Стефан, помощник главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, высоко оценил футбольные и личностные качества нападающего «трёхцветных» Килиана Мбаппе, а также выразил непонимание критики в его адрес.

«Он выдающийся игрок, выдающаяся личность. Я не могу понять: как кто-то может его критиковать? Я наблюдал за его развитием с 2017 года. И он никогда не перестаёт удивлять. Есть тренеры, которые говорят, что тренировали Пеле. А я могу сказать, что тренировал Мбаппе.

Килиан требователен к деталям, которые позволят команде улучшить свою игру. Он восхитительный лидер и уважаемый капитан», — приводит слова Ги Стефана Le Parisien.

Громкие скандалы Мбаппе: