Губерниев отреагировал на рекорд результативности на ЧМ-2026, упомянув сборную России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рекорд результативности на чемпионате мира — 2026, упомянув сборную России. ЧМ-2026 стал самым результативным в истории, команды забили 173 гола — на один больше, чем на предыдущем турнире в 2022 году. Тогда национальные сборные отличились 172 раза.

«И это ещё мы не играем! Футболисты сборной России! Карпина сыны!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.