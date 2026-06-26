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Кержаков: мне было бы очень обидно, если бы Эквадор не вышел из группы на ЧМ-2026

Кержаков: мне было бы очень обидно, если бы Эквадор не вышел из группы на ЧМ-2026
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Известный российский экс-футболист Александр Кержаков высказался о выходе сборной Эквадора в плей-офф чемпионата мира — 2026 после сенсационной победы над командой Германии (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'     2:1 Плата – 77'    

«Ночные игры чемпионата мира мне сложно смотреть. Но я по мере возможности смотрю матчи. Меня очень впечатлил матч Эквадора и Германии. То, как агрессивно играл Эквадор против соперника. Когда счёт был 1:1, поймал себя на мысли, что мне будет очень обидно, если Эквадор не выйдет из группы. Но они выиграли. Это очень агрессивная и непредсказуемая сборная», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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