Кержаков: мне было бы очень обидно, если бы Эквадор не вышел из группы на ЧМ-2026

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков высказался о выходе сборной Эквадора в плей-офф чемпионата мира — 2026 после сенсационной победы над командой Германии (2:1).

«Ночные игры чемпионата мира мне сложно смотреть. Но я по мере возможности смотрю матчи. Меня очень впечатлил матч Эквадора и Германии. То, как агрессивно играл Эквадор против соперника. Когда счёт был 1:1, поймал себя на мысли, что мне будет очень обидно, если Эквадор не выйдет из группы. Но они выиграли. Это очень агрессивная и непредсказуемая сборная», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.