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«То, что он делает в своём возрасте, может только он». Педри — об игре Месси на ЧМ-2026

«То, что он делает в своём возрасте, может только он». Педри — об игре Месси на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Испании Педри выразил восхищение игрой аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Мне посчастливилось играть и тренироваться с Месси, и я получил от этого огромное удовольствие. Я многому у него научился, и теперь мне ещё больше нравится наблюдать за его игрой. Он обладает большим мастерством, чем все остальные, и он видит футбол немного раньше остальных. Он всегда знает, где нужно быть, чтобы забить гол. Думаю, то, чего он добивается в своём возрасте, под силу только ему», — приводит слова Педри Marca.

Напомним, в матче 2-го тура чемпионата мира по футболу – 2026 с Австрией (2:0) Месси сделал дубль, забив свой 18-й гол в финальных турнирах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

Кроме того, аргентинец возглавляет бомбардирскую гонку на ЧМ-2026 с пятью забитыми мячами.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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