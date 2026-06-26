«То, что он делает в своём возрасте, может только он». Педри — об игре Месси на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Педри выразил восхищение игрой аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Мне посчастливилось играть и тренироваться с Месси, и я получил от этого огромное удовольствие. Я многому у него научился, и теперь мне ещё больше нравится наблюдать за его игрой. Он обладает большим мастерством, чем все остальные, и он видит футбол немного раньше остальных. Он всегда знает, где нужно быть, чтобы забить гол. Думаю, то, чего он добивается в своём возрасте, под силу только ему», — приводит слова Педри Marca.

Напомним, в матче 2-го тура чемпионата мира по футболу – 2026 с Австрией (2:0) Месси сделал дубль, забив свой 18-й гол в финальных турнирах.

Кроме того, аргентинец возглавляет бомбардирскую гонку на ЧМ-2026 с пятью забитыми мячами.