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Алексей Зинин: «Спартак» находится на пути выздоровления — победа в Кубке не случайна

Алексей Зинин: «Спартак» находится на пути выздоровления — победа в Кубке не случайна
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Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин, ранее работавший на посту пресс-атташе «Спартака», считает, что красно-белые находятся на пути выздоровления, о чём говорит победа в прошлом розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Пускай это было давно, но я работал в «Спартаке» и знаю, что, когда у клуба такая история, такие традиции и такие болельщики, он по определению претендент на титул в любом сезоне, даже если в клубе не всё в порядке. А сейчас «Спартак» находится на пути выздоровления и Кубок выиграл не случайно», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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