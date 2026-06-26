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«Теперь каждый матч — попытка исправиться». Гюлер обратился к фанатам сборной Турции

«Теперь каждый матч — попытка исправиться». Гюлер обратился к фанатам сборной Турции
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Полузащитник сборной Турции и мадридского «Реала» Арда Гюлер обратился к болельщикам национальной команды после её вылета с чемпионата мира — 2026. В трёх турах группового этапа «лунные звёзды» набрали три очка и заняли последнее место. В 3-м туре сборная Турции победила США со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
США
0:1 Трасти – 3'     1:1 Гюлер – 10'     2:1 Йылмаз – 31'     2:2 Берхалтер – 49'     3:2 Айхан – 90+8'    

«Мы очень хотели осчастливить и порадовать наших людей, заставить их гордиться нами и вместе написать новую историю. Приносим свои извинения. Отныне каждый матч в футболке национальной сборной будет для нас шансом реабилитироваться. Простите нас», — написал Гюлер в своём аккаунте в социальной сети.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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