«Теперь каждый матч — попытка исправиться». Гюлер обратился к фанатам сборной Турции

Полузащитник сборной Турции и мадридского «Реала» Арда Гюлер обратился к болельщикам национальной команды после её вылета с чемпионата мира — 2026. В трёх турах группового этапа «лунные звёзды» набрали три очка и заняли последнее место. В 3-м туре сборная Турции победила США со счётом 3:2.

«Мы очень хотели осчастливить и порадовать наших людей, заставить их гордиться нами и вместе написать новую историю. Приносим свои извинения. Отныне каждый матч в футболке национальной сборной будет для нас шансом реабилитироваться. Простите нас», — написал Гюлер в своём аккаунте в социальной сети.

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