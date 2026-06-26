«Теперь каждый матч — попытка исправиться». Гюлер обратился к фанатам сборной Турции
Поделиться
Полузащитник сборной Турции и мадридского «Реала» Арда Гюлер обратился к болельщикам национальной команды после её вылета с чемпионата мира — 2026. В трёх турах группового этапа «лунные звёзды» набрали три очка и заняли последнее место. В 3-м туре сборная Турции победила США со счётом 3:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
США
0:1 Трасти – 3' 1:1 Гюлер – 10' 2:1 Йылмаз – 31' 2:2 Берхалтер – 49' 3:2 Айхан – 90+8'
«Мы очень хотели осчастливить и порадовать наших людей, заставить их гордиться нами и вместе написать новую историю. Приносим свои извинения. Отныне каждый матч в футболке национальной сборной будет для нас шансом реабилитироваться. Простите нас», — написал Гюлер в своём аккаунте в социальной сети.
Материалы по теме
Главные ожидания от ЧМ по футболу:
Комментарии
- 26 июня 2026
-
13:48
-
13:45
-
13:35
-
13:28
-
13:25
-
13:21
-
13:18
-
13:10
-
13:05
-
13:03
-
12:45
-
12:41
-
12:33
-
12:25
-
12:23
-
12:17
-
12:10
-
12:07
-
11:57
-
11:33
-
11:33
-
11:26
-
11:19
-
11:15
-
11:13
-
11:00
-
10:59
-
10:56
-
10:41
-
10:39
-
10:36
-
10:25
-
10:24
-
10:07
-
10:05