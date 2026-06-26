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Орлов предложил «Зениту» подписать Мойзеса из ЦСКА

Орлов предложил «Зениту» подписать Мойзеса из ЦСКА
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Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о защитнике ПФК ЦСКА Мойзесе. Он выразил мнение, что «Зениту» не помешал бы такой футболист. В то же время эксперт упомянул Дугласа Сантоса, который сейчас является основным левым защитником «Зенита».

«Мойзес из ЦСКА — очень хороший игрок, мне нравится он. Я даже неоднократно говорил, что нам бы в «Зенит» Мойзеса. Потому что это боец, его очень трудно обыграть, он подключается, активный. Но мы видим, что Дуглас Сантос занимает место в основном составе сборной Бразилии. Правда соперники ещё слабые, трудно проверить [реальный уровень]», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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