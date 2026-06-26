Кержаков: Месси подтверждает свой самый высокий уровень на чемпионате мира — 2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», московского «Динамо» и «Севильи» Александр Кержаков высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси, который ранее стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира с 18 голами.

«У сборной Аргентины пока не столь серьёзные соперники. Но меня удивляет эта команда и та уверенность, с которой они играют. И то, что показывает Месси на этом чемпионате мира, его голевые свершения — это что-то на самом высоком уровне. Он просто подтверждает свой класс. Все фавориты турнира показывают более-менее качественную игру. Мне очень понравились марокканцы в матче с Бразилией», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.