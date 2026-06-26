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«Реал» может использовать Нико Паса для покупки Бастони у «Интера» — AS

«Реал» может использовать Нико Паса для покупки Бастони у «Интера» — AS
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Мадридский «Реал» близок к активации опции выкупа полузащитника Нико Паса у «Комо» за € 9 млн. Итальянский клуб хочет сохранить хавбека, однако считает завышенной установленную «сливочными» цену в € 60 млн. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в свою очередь, «Интер» «любой ценой хочет заполучить аргентинца». Главный тренер «Королевского клуба» Жозе Моуринью заинтересован в приобретении защитника «нерадзурри» Алессандро Бастони. В связи с этим Пас может стать частью сделки по переходу Бастони в «Реал». Подчёркивается, что миланская команда оценивает трансфер 27-летнего защитника в € 70 млн.

В минувшем сезоне Бастони принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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