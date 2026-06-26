Бубнов оценил возможности сборной Германии на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что сборная Германии дойдёт максимум до 1/4 финала чемпионата мира — 2026. В группе E немцы играли с Кот-д'Ивуаром, Кюрасао и Марокко и заняли первое место.

«Не знаю, как вы, лично я не верю, что они дойдут как минимум до полуфинала. Дай бог им до 1/4 финала дойти. Мне кажется, для них это потолок. Поставили задачу до четвертьфинала дойти? Нет, в этом плане немцы молодцы. Это реальная оценка возможностей сборной. И они могут спокойно эту задачу решать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.