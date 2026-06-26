Экс-спортдиректор «Краснодара»: Галицкий по силе энергетики как Олег Романцев на пике

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин, ранее работавший в «Краснодаре», высказался о владельце «быков» Сергее Галицком.

«За Сергея Николаевича всегда переживаю и болею персонально. Он сложная, но выдающаяся личность! Если прочтёт мои слова про «выдающегося», то по причине природной скромности будет сильно недоволен.

Было много всего замечательного. Почти 10 лет прошло, но всё равно в декабре ездил в гости в Краснодар. В Сергее Николаевиче сочетание мощной энергетики и фонтанирующего темперамента – незабываемая смесь! Он может в десятый-двадцатый раз говорить об одной и той же вещи, и каждый раз как впервые. Такая энергетика, что ты чувствуешь её спиной.

Если бы Сергей Николаевич тихонечко зашёл сейчас в комнату, я бы это почувствовал. Такая же по силе, но другая по сути энергетика была на пике у Олега Ивановича Романцева, работу которого я мог пять лет наблюдать изнутри, я прям улавливал это», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.