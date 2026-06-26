Журналист Эдул раскрыл, примет ли Месси участие в матче с Иорданией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не собирается выпускать основной состав на матч с Иорданией (28 июня) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает dataref со ссылкой на журналиста Гастона Эдула на странице в социальной сети X.

По информации источника, нападающий и капитан команды Лионель Месси выйдет на поле, но ненадолго. На текущий момент неизвестно, появится ли 39-летний футболист с первых минут или выйдет во втором тайме.

Вратарь Эмилиано Мартинес, восстановившийся от травмы пальца перед чемпионатом мира, обязательно хочет сыграть в матче с Иорданией.

На текущий момент Месси с пятью голами является лучшим бомбардиром мирового первенства.

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