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Журналист Эдул раскрыл, примет ли Месси участие в матче с Иорданией на ЧМ-2026

Журналист Эдул раскрыл, примет ли Месси участие в матче с Иорданией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не собирается выпускать основной состав на матч с Иорданией (28 июня) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает dataref со ссылкой на журналиста Гастона Эдула на странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, нападающий и капитан команды Лионель Месси выйдет на поле, но ненадолго. На текущий момент неизвестно, появится ли 39-летний футболист с первых минут или выйдет во втором тайме.

Вратарь Эмилиано Мартинес, восстановившийся от травмы пальца перед чемпионатом мира, обязательно хочет сыграть в матче с Иорданией.

На текущий момент Месси с пятью голами является лучшим бомбардиром мирового первенства.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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