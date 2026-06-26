Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Холанд может забить в любой момент». Тчуамени — о матче с Норвегией на ЧМ-2026

«Холанд может забить в любой момент». Тчуамени — о матче с Норвегией на ЧМ-2026
Комментарии

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени поделился мнением о нападающем сборной Норвегии Эрлинге Холанде перед матчем 3-го тура чемпионата мира по футболу – 2026. Игра состоится 26 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Холанд – игрок мирового класса. Он может забить в любой момент, мы должны сохранять бдительность. Малейшая потеря концентрации может дорого обойтись, но мы готовы к этой битве», – приводит слова Тчуамени журналист Жюльен Фроман.

Напомним, Франция и Норвегия уже гарантировали себе участие в плей-офф ЧМ-2026 и разыграют первое место в группе I. У обеих команд по шесть очков после двух туров чемпионата мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тчуамени: мы на миссии ради Дешама
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android