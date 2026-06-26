«Холанд может забить в любой момент». Тчуамени — о матче с Норвегией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени поделился мнением о нападающем сборной Норвегии Эрлинге Холанде перед матчем 3-го тура чемпионата мира по футболу – 2026. Игра состоится 26 июня.

«Холанд – игрок мирового класса. Он может забить в любой момент, мы должны сохранять бдительность. Малейшая потеря концентрации может дорого обойтись, но мы готовы к этой битве», – приводит слова Тчуамени журналист Жюльен Фроман.

Напомним, Франция и Норвегия уже гарантировали себе участие в плей-офф ЧМ-2026 и разыграют первое место в группе I. У обеих команд по шесть очков после двух туров чемпионата мира.