Порноактриса прокомментировала конфликт с девушкой Фила Фодена

Британская порноактриса Лили Филлипс прокомментировала конфликт с девушкой полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена. Ранее Филлипс на турнире по боксу в Манчестере подошла к Фодену с целью взять автограф. Футболист смотрел поединок вместе со своей девушкой Ребеккой Кук. Филлипс приблизилась к ним и наклонилась, чтобы что-то сказать Фодену, однако его девушка не дала ей договорить и жестом показала убираться.

«Я подошла к Филу как обычная фанатка и хотела попросить фотографию. Честно говоря, я даже не знала, что рядом с ним была его девушка. На таких мероприятиях люди часто сидят рядом со случайными людьми. И если ты хочешь сделать фото со звездой, ты спрашиваешь об этом напрямую, а не у рядом сидящего человека. Я даже не успела договорить, меня буквально прогнали. Если человек не хочет фотографироваться со мной – это его полное право, и я совершенно нормально к этому отношусь. Но, мне кажется, сказать об этом можно было по-другому. Относиться ко мне так, будто я грязь под подошвой, только из-за моей профессии – это довольно унизительно. Достаточно было просто сказать: «Нет, спасибо, не сегодня». Но это лишь моё мнение, а у каждого оно своё», – приводит слова Филлипс Daily Star.