Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков — о новом формате ЧМ-2026: чем больше футбола, тем лучше

Александр Кержаков — о новом формате ЧМ-2026: чем больше футбола, тем лучше
Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо», санкт-петербургского «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков высказался о новом формате чемпионата мира. С этого года в самом престижном международном турнире принимают участие сразу 48 национальных сборных.

«Мы зависим от часовых поясов и тех стран, где проводится чемпионат мира, если говорить о ночных матчах. В каждой игре на турнире можно подчеркнуть что-то интересное. Чем больше футбола, тем лучше», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Кержаков: Месси подтверждает свой самый высокий уровень на чемпионате мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android