Александр Кержаков — о новом формате ЧМ-2026: чем больше футбола, тем лучше

Бывший нападающий московского «Динамо», санкт-петербургского «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков высказался о новом формате чемпионата мира. С этого года в самом престижном международном турнире принимают участие сразу 48 национальных сборных.

«Мы зависим от часовых поясов и тех стран, где проводится чемпионат мира, если говорить о ночных матчах. В каждой игре на турнире можно подчеркнуть что-то интересное. Чем больше футбола, тем лучше», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.