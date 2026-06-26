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The Athletic рассказал о роли Беллингема в «Реале» при Моуринью

The Athletic рассказал о роли Беллингема в «Реале» при Моуринью
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Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью видит в полузащитнике Джуде Беллингеме ключевого игрока на позиции «десятки» в схеме 4-2-3-1. Реже португальский специалист планирует использовать хавбека на позиции «восьмёрки», действующей от штрафной до штрафной. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, во время первой встречи Моуринью с Беллингемом он пожелал футболисту удачи на чемпионате мира 2026 года, где Джуд выступает в составе сборной Англии. Ожидается, что 22-летний полузащитник будет важным игроком для португальского тренера.

В минувшем сезоне Беллингем принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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