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«Болельщики — в килтах, игроки — в юбках». Гурцкая — о матче Шотландии с Бразилией на ЧМ

«Болельщики — в килтах, игроки — в юбках». Гурцкая — о матче Шотландии с Бразилией на ЧМ
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Шотландии и Бразилии. Победу в прошедшей в четверг встрече одержала бразильская команда, забившая шотландцам три безответных гола.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Вчера очень хорошую шутку написал наш друг по поводу этого матча. Шотландские болельщики приехали на игру в килтах, а футболисты вышли в юбках. Ну, это правда. Вообще какая-то бесхарактерная команда. Не хватает класса играть в Бразилией, понятно, это топ-команда. Но хотя бы бейтесь! Фолите, грубите», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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