«Болельщики — в килтах, игроки — в юбках». Гурцкая — о матче Шотландии с Бразилией на ЧМ

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Шотландии и Бразилии. Победу в прошедшей в четверг встрече одержала бразильская команда, забившая шотландцам три безответных гола.

«Вчера очень хорошую шутку написал наш друг по поводу этого матча. Шотландские болельщики приехали на игру в килтах, а футболисты вышли в юбках. Ну, это правда. Вообще какая-то бесхарактерная команда. Не хватает класса играть в Бразилией, понятно, это топ-команда. Но хотя бы бейтесь! Фолите, грубите», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».