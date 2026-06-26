«Нужно смириться». Орлов высказался об очередном опоздании Вендела на сборы «Зенита»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на очередное опоздание полузащитника «Зенита» Вендела на тренировочные сборы. На этот раз он прибыл позже остальных игроков на шесть дней.

«Есть ли в мире хоть где-то такое, чтобы человек опаздывал на сборы не один раз, а два, три?! Судя по всему, и четыре будет (смеётся). Вот такая история… Но если устраивает он основной состав «Зенита», то что же делать? Нужно смириться с этим», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

В минувшую зимнюю паузу Вендел опоздал на сборы «Зенита» на одну неделю, за что был оштрафован на € 700 тыс. (по € 100 тыс. за каждый день отсутствия). Позднее председатель правления клуба Константин Зырянов вернул бразильцу половину штрафа в качестве подарка за чемпионство. Летом 2023 года Вендел опоздал на 32 дня, на летних сборах 2025-го опоздание составило 28 дней.