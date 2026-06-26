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«Милан» предложил € 45 млн за Гонсалу Рамуша, «ПСЖ» хочет получить € 50 млн — A Bola

«Милан» предложил € 45 млн за Гонсалу Рамуша, «ПСЖ» хочет получить € 50 млн — A Bola
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«Милан» сделал предложение «ПСЖ» о покупке нападающего Гонсалу Рамуша, которое с учётом бонусов за результативность может достичь € 45 млн. Однако парижский клуб рассчитывает выручить € 50 млн с продажи португальского форварда. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, маловероятно, что подобное расхождение в стоимости 25-летнего футболиста станет препятствием для завершения сделки. «Милан» хочет ускорить процесс перехода Рамуша в связи с конкуренцией со стороны мадридского «Атлетико».

В минувшем сезоне Рамуш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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