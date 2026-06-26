Гари Невилл: ЧМ-2026 — это турнир Мбаппе. Он станет чемпионом с Францией

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл считает, что нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе выступит успешно на чемпионате мира 2026 года и в составе «трёхцветных» выиграет турнир.

«Я думаю, это турнир Мбаппе. Он выглядел особенным футболистом в катарском финале, не так ли? Это было незабываемо (Мбаппе оформил хет-трик в финале ЧМ-2022, но Франция уступила Аргентине. — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, что теперь он станет чемпионом мира [2026 года]. Я действительно так считаю, Мбаппе выиграет чемпионат мира с Францией», — сказал Невилл на подкасте The Overlap.

После двух туров сборная Франции с шестью очками занимает первое место в группе I. Мбаппе забил четыре гола в двух играх.

Громкие скандалы Мбаппе: