Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Невилл: ЧМ-2026 — это турнир Мбаппе. Он станет чемпионом с Францией

Гари Невилл: ЧМ-2026 — это турнир Мбаппе. Он станет чемпионом с Францией
Комментарии

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл считает, что нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе выступит успешно на чемпионате мира 2026 года и в составе «трёхцветных» выиграет турнир.

«Я думаю, это турнир Мбаппе. Он выглядел особенным футболистом в катарском финале, не так ли? Это было незабываемо (Мбаппе оформил хет-трик в финале ЧМ-2022, но Франция уступила Аргентине. — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, что теперь он станет чемпионом мира [2026 года]. Я действительно так считаю, Мбаппе выиграет чемпионат мира с Францией», — сказал Невилл на подкасте The Overlap.

После двух туров сборная Франции с шестью очками занимает первое место в группе I. Мбаппе забил четыре гола в двух играх.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тренер сборной Франции Ги Стефан: как кто-то может критиковать Мбаппе?

Громкие скандалы Мбаппе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android