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«Это воплощение детской мечты». Кубарси — о желании сыграть с Месси в финале ЧМ-2026

«Это воплощение детской мечты». Кубарси — о желании сыграть с Месси в финале ЧМ-2026
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Защитник сборной Испании Пау Кубарси признался, что хотел бы встретиться в финале чемпионата мира — 2026 со сборной Аргентины, чтобы сыграть с Лионелем Месси.

«Это была бы мечта, прежде всего потому, что это означало бы, что я попал в финал чемпионата мира. Это был бы шанс выиграть его. Если бы этот матч был против Месси, то это действительно было бы воплощением детской мечты. Вся моя семья болеет за «Барселону», и с детства Месси всегда был нашим кумиром и примером. Я очень хочу с ним познакомиться», — приводит слова футболиста Diario Sport.

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Испании встретится с Уругваем 27 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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