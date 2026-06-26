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В ЦСКА отреагировали на новость о смерти Сергея Иванова

В ЦСКА отреагировали на новость о смерти Сергея Иванова
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Пресс-служба московского ПФК ЦСКА отреагировала на новость о смерти почётного президента Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергея Борисовича Иванова. Он был болельщиком армейского клуба.

«Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов. Известному болельщику ПФК ЦСКА и государственному деятелю было 73 года. Сергей Борисович долгие годы был важнейшим человеком для ЦСКА во многих видах спорта.

Верный товарищ, человек с большим сердцем и уникальной преданностью клубным цветам. Именно таким он запомнится всем нам. Наш клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича», — написала пресс-служба ПФК ЦСКА.

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