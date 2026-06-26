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Юрий Жирков: для Криштиану Роналду это последний чемпионат мира в карьере

Юрий Жирков: для Криштиану Роналду это последний чемпионат мира в карьере
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Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и лондонского «Челси» Юрий Жирков высказался о выступлении национальной команды Португалии на ЧМ-2026, а также оценил перспективы португальской национальной команды. После двух матчей сборная Португалии набрала четыре очка. Она занимает второе место в группе K.

«Сборная Португалии разгонится в плей-офф и начнёт играть лучше. Она будет одним из фаворитов на ЧМ-2026. Для Роналду это последний чемпионат мира в карьере. Он захочет выиграть трофей на последнем крупном турнире. Партнёры по сборной у него отличные. В Португалии выросло отличное поколение», — приводит слова Жиркова Metaratings.

Календарь ЧМ-2026
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