Юрий Жирков: для Криштиану Роналду это последний чемпионат мира в карьере

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и лондонского «Челси» Юрий Жирков высказался о выступлении национальной команды Португалии на ЧМ-2026, а также оценил перспективы португальской национальной команды. После двух матчей сборная Португалии набрала четыре очка. Она занимает второе место в группе K.

«Сборная Португалии разгонится в плей-офф и начнёт играть лучше. Она будет одним из фаворитов на ЧМ-2026. Для Роналду это последний чемпионат мира в карьере. Он захочет выиграть трофей на последнем крупном турнире. Партнёры по сборной у него отличные. В Португалии выросло отличное поколение», — приводит слова Жиркова Metaratings.