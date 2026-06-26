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«Комо» выкупил Паса у «Реала», предполагаемая сумма сделки — € 60 млн — Романо

«Комо» выкупил Паса у «Реала», предполагаемая сумма сделки — € 60 млн — Романо
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«Комо» договорился с мадридским «Реалом» о выкупе полузащитника Нико Паса. Хавбек перейдёт в итальянский клуб на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали о намерении «сливочных» активировать опцию обратного выкупа Паса за € 9 млн и о готовности продать его «Комо» за € 60 млн. Подчёркивалось, что для других клубов сумма составила бы € 70 млн.

Пас перешёл в «Комо» из молодёжной команды «Реала» летом 2024 года. За этот период полузащитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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