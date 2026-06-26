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Зинин — о владельце «Родины» Ломакине: грандиозный масштаб личности, жмёт 160 кг от груди!

Зинин — о владельце «Родины» Ломакине: грандиозный масштаб личности, жмёт 160 кг от груди!
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Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин высказался о владельце московского клуба — бизнесмене Сергее Ломакине. Он назвал предпринимателя «человеком грандиозного масштаба».

«Сергей Ломакин — человек грандиозного масштаба! И он очень упёртый. Как пример, в 50 лет решил жёстко заняться спортом. Он каждый день в зале выдерживает титанические нагрузки и за три года без всяких анаболиков сумел дойти до того, что жмёт с груди штангу 160 кг. Я думаю, вы понимаете, что у этого человека, к тому же построившего целую империю, не может быть маленьких целей», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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