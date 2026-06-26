Агент Дзюбы: Артём точно помог бы «Спартаку», там он готов выходить со скамейки

Леонид Гольдман, агент футболиста Артёма Дзюбы, отреагировал на информацию о возможном возвращении нападающего в московский «Спартак». Ранее Дзюба покинул «Акрон» на правах свободного агента.

— Разговоры о Дзюбе и «Спартаке» имеют под собой почву?

— Разговоров в любое трансферное окно всегда очень много. Есть слова Артёма, который всегда максимально уважительно относился к «Спартаку». Этот клуб дал ему путь в большой футбол, Дзюба прошёл там все ступени развития. Да, в какой-то момент обстоятельства сложились так, что пришлось уйти. Но, во-первых, мало кто знает подробности той истории, а во-вторых, ни одного плохого слова в сторону «Спартака» он не говорил. Историю с шарфом тоже стоит забыть — никаких намерений наступать на шарф у Дзюбы тогда не было и быть не могло, о чём уже неоднократно говорилось.

Как сказал спортивный директор «Спартака» Кахигао, посмотрим, что случится в будущем. Окно длинное. Поживём — увидим. Моё мнение: Артём бы точно помог «Спартаку» как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения с учётом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени. Не говоря уже про медийную историю, маркетинг и коммерцию, — сказал Гольдман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.