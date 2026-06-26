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Клопп раскритиковал игру сборной Германии с Эквадором на ЧМ-2026

Клопп раскритиковал игру сборной Германии с Эквадором на ЧМ-2026
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал игру сборной Германии после её поражения от Эквадора (1:2) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'     2:1 Плата – 77'    

«Мы выбрали неправильные методы, сыграли в неправильный футбол против агрессивного соперника. Начиная с 12-й минуты у нас исчезла глубина в атаке, а оборонялись мы настолько низко, будто просто решили проверить, как это работает. Было слишком много вещей, которые выглядели плохо. После такого матча нет ощущения, что мы спокойно пройдём следующие раунды», — приводит слова Клоппа Diario Sport.

После трёх туров Германия набрала шесть очков и заняла первое место в группе E.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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