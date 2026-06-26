США могут организовать чемпионат мира c 64 участниками в 2038 году

Глава американской рабочей группы по организации чемпионата мира 2026 года Эндрю Джулиани подчеркнул, что США обладают инфраструктурой и возможностями для проведения расширенного мирового первенства с 64 сборными и могут стать сильным претендентом на организацию этого турнира в 2038 году.

«Позвольте мне убедиться, что мы успешно проведём этот чемпионат мира, прежде чем подадим заявку на организацию ЧМ-2038.

Об этом я говорил с президентом Трампом, со многими нашими министрами. Думаю, что нет лучшей страны для проведения чемпионата мира, чем Соединённые Штаты. Мы видим это и по социальным сетям.

У нас уже построены стадионы, поэтому для США это [проведение расширенного ЧМ] обошлось бы в пару миллиардов, в то время как другими принимающим странам — в десятки миллиардов долларов. Если учесть, что в какой-то момент чемпионат мира может расшириться до 64 команд, то я думаю, что Соединённые Штаты справятся», — приводит слова Джулиани The Independent со ссылкой на Press Association.

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