Агент Дзюбы рассказал, по какому критерию футболист выбирает будущий клуб

Леонид Гольдман, представитель Артёма Дзюбы, рассказал, по какому критерию нападающий выбирает будущий клуб. Ранее Дзюба покинул «Акрон» на правах свободного агента.

«Есть разные варианты, но пока нет определённости. Идут переговоры. Артём сейчас на таком этапе, когда может быть максимально избирателен. Мы не торопимся, ждём. Для него критерий один — клуб РПЛ. Но также должны сложиться и другие нюансы, чтобы контракт был подписан. Когда это случится, все будут рады, что Дзюба продолжает выступать на высоком уровне», — сказал Гольдман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.