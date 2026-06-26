Спортдиректор «Родины» Зинин: ставить задачу не вылететь из РПЛ — неуважение к команде

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин ответил на вопрос о турнирных задачах московского клуба после выхода в Мир РПЛ.

«По своему опыту, а я имел отношение к успешному решению порядка 15-17 турнирных задач – могу сказать, что точно не стоит спешить с громкими заявлениями. Согласно нашему плану и стратегии в дебютном сезоне в РПЛ мы должны дать шанс нашим ребятам, в целом примериться к Премьер-лиге и заложить фундамент для наращивания оборотов в последующие годы.

Ставить же задачу не вылететь – неуважение к команде. Представляете, если так сказать ребятам?! В то же время сказать команде, которая только вышла в РПЛ и сохранила, по сути, состав из ФНЛ, бороться за медали в элите – тоже преждевременно. Сказать: «Давайте будем в десятке»? А почему не в восьмёрке тогда? А почему не в топ-12? Задача «Родины» на данном этапе не будет привязана к месту в таблице. А вот через год, учитывая к тому же максимализм Сергея Александровича, мы поставим себе заслуженно дерзкие цели. Когда-нибудь покажу вам нашу стратегию пятилетнего развития, которую мы создавали два года назад, вы увидите, что мы следуем тому темпу, который себе намечали», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.