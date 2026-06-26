Орлов ответил, почему Вендел не попал в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос, почему полузащитник «Зенита» Вендел не вызывается в сборную Бразилии по футболу. Орлов считает, что Вендел уже находится не на пике карьеры — его футбольный путь постепенно приближается к завершению.

«Вендел не может попасть в сборную Бразилии по спортивным показателям. Он сейчас играет на 50% своих возможностей. «Зенит» это устраивает… Но «Зенит»-то у нас не лучший клуб в мире! И чемпионат России — это совсем не лучший турнир в мире. Вы что?! Это уже всё… У Вендела сейчас футбольная осень», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».