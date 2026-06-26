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Журналист Ашершур: Нойер не заслуживает места в сборной Германии и играет из-за имени

Журналист Ашершур: Нойер не заслуживает места в сборной Германии и играет из-за имени
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Журналист RMC Sport Валид Ашершур подверг критике 40-летнего вратаря сборной Германии Мануэля Нойера после матча с Эквадором (2:1) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'     2:1 Плата – 77'    

«Он не заслуживает места в стартовом составе сборной Германии. Он играет из-за своего имени. Для меня он был катастрофичен.

Нужно понимать, что Бауманн заслужил место в стартовом составе в отборочных матчах, и он также играл в подготовительных играх. Я считаю непонятным, что он не выходит в стартовом составе на турнире, и тем более в третьем матче, где можно выпустить на поле запасных.

Мануэль Нойер приговорил команду этими двумя мячами. Во втором случае это его огромная ошибка, которая полностью меняет динамику концовки матча», — сказал Ашершур.

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