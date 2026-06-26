Суарес рассказал, какой нападающий необходим «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, какого форварда должен искать каталонский клуб.

«Учитывая, как играет «Барселона» сегодня, я думаю, им нужен нападающий, каким был Левандовски. При этом он должен уметь выполнять работу, которую проделывает Ферран Торрес. Но прийти в «Барселону» и сразу же показать себя с лучшей стороны непросто. Забивая в первых матчах, сразу задаёшь высокую планку – от тебя всегда будут ждать высокой результативности. Думаю, есть много нападающих, которые могли бы проявить себя в «Барселоне». Посмотрим, что будет после чемпионата мира», – приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» находится в поисках долгосрочной замены Роберту Левандовскому, который покинул клуб в конце минувшего сезона. Главной трансферной целью сине-гранатовых по-прежнему считается Хулиан Альварес из мадридского «Атлетико».